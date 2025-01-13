В Белоруссии признали опасными российские «Орешек» и «Картошку»

В реестр опасной продукции Белоруссии внесены российские кондитерские изделия «Картошка» и «Орешек с варёной сгущёнкой», которые производятся челябинской кондитерской фабрикой «Колос» и пензенской компанией «Капитал» (торговая марка «Любимая лавка»). Соответствующая информация была опубликована в указанном реестре.

Указанные сладости потребовали изъять из продажи из-за несоответствия требованиям технических регламентов. В частности, в «Орешках» обнаружили недопустимый при изготовлении мучных кондитерских изделий и молокосодержащих продуктов бензоат натрия (Е211). А в «Картошке» был превышен уровень консерванта сорбиновая кислота (Е200).