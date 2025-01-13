В Белоруссии признали опасными российские «Орешек» и «Картошку»
Госстандарт Белоруссии признал опасными изделия «Картошка» и «Орешек» из России
В реестр опасной продукции Белоруссии внесены российские кондитерские изделия «Картошка» и «Орешек с варёной сгущёнкой», которые производятся челябинской кондитерской фабрикой «Колос» и пензенской компанией «Капитал» (торговая марка «Любимая лавка»). Соответствующая информация была опубликована в указанном реестре.
Указанные сладости потребовали изъять из продажи из-за несоответствия требованиям технических регламентов. В частности, в «Орешках» обнаружили недопустимый при изготовлении мучных кондитерских изделий и молокосодержащих продуктов бензоат натрия (Е211). А в «Картошке» был превышен уровень консерванта сорбиновая кислота (Е200).
Белоруссия вынесла решение о запрете ввоза и реализации изделий, а также изъятии из обращения. В Госстандарте республики предписали устранить нарушение. Действие выданных страной документов об оценке соответствия прекращено.
А ранее Life.ru сообщал, что Белоруссия запретила ввозить и продавать у себя гречку российского производителя «Вега-инжиниринг». Решение приняли на основании несоответствия продукции техническим регламентам Таможенного союза. В итоге компания-производитель начала проверку. В результате испытаний стало известно, что нарушение связано с временем развариваемости продукции. Тем не менее в Роскачестве отметили, что никаких нареканий выявлено не было.
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