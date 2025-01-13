Mash Room посвятил новый номер журнала историям военнопленных
Новый выпуск журнала Mash Room. Обложка © Предоставлено Life.ru
Новый выпуск журнала Mash Room, вышедший в свет в январе 2025 года, посвящён теме обмена пленными и переговорам. Центральными героями номера выступили участники обменных процессов.
«Мы попытались раскрыть тему обменов людьми между государствами как минимум за последние 30 лет. Начиная от переговоров об освобождении экипажа Ил-76 в Кандагаре и заканчивая современностью, когда государственные деятели ежедневно общаются с врагами, чтобы вернуть домой простых парней, которые отправились защищать Родину» — поясняет главный редактор Mash Room Никита Матнишян.
Так, например, среди материалов нового выпуска фигурирует история командира Ил-76 Героя России Владимира Шарпатова. Ему удалось вырваться из афганского плена в Кандагаре, куда он попал в 1995 году. Сложнее всего ему далось отсутствие связи с близкими. Пережив немало боевых сражений, Владимир не смог сдержать слёз, когда услышал через магнитофон на аудиокассете первые слова своей внучки. В интервью Шарпатов подробно рассказывает, как он оказался в плену, и что помогло из него сбежать. Также в выпуске представлена история другого заключенного — предпринимателя Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме 15 лет.
Ранее сообщалось, что последний обмен пленными с Украиной состоялся 30 декабря 2024 года по формуле 150 на 150. После освобождения наши бойцы первым делом связались с родными. А на Украине отметили, что обмены пленными будут происходить систематически.