Mash Room посвятил новый номер журнала историям военнопленных

«Мы попытались раскрыть тему обменов людьми между государствами как минимум за последние 30 лет. Начиная от переговоров об освобождении экипажа Ил-76 в Кандагаре и заканчивая современностью, когда государственные деятели ежедневно общаются с врагами, чтобы вернуть домой простых парней, которые отправились защищать Родину» — поясняет главный редактор Mash Room Никита Матнишян.

Так, например, среди материалов нового выпуска фигурирует история командира Ил-76 Героя России Владимира Шарпатова. Ему удалось вырваться из афганского плена в Кандагаре, куда он попал в 1995 году. Сложнее всего ему далось отсутствие связи с близкими. Пережив немало боевых сражений, Владимир не смог сдержать слёз, когда услышал через магнитофон на аудиокассете первые слова своей внучки. В интервью Шарпатов подробно рассказывает, как он оказался в плену, и что помогло из него сбежать. Также в выпуске представлена история другого заключенного — предпринимателя Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме 15 лет.