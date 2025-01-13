Рухань вместо Риги: Многодетная семья сбежала из Латвии в русскую деревню

В конце минувшего года Виталий Морозов, его супруга Светлана и десять детей сбежали из Латвии в Россию, променяв Ригу на глухую деревушку Рухань в Смоленской области. Активисты провели целую спецоперацию, чтобы помочь многодетной семье с переселением.

В деревне переселенцев приняли радушно, а местный пёс даже стал новым членом их и без того большой семьи. Глава семейства — мастер на все руки, занимается ремонтом широкого профиля. Он уверен, что в России без работы точно не останется. Светлана тоже рада переезду в нашу страну. В беседе с корреспондентом kp.ru она рассказала, как относились к семье в Латвии.