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Регион
13 января, 20:03

Миляев: Открытое горение в здании военного госпиталя в Туле ликвидировано

Открытое горение в здании военного госпиталя в Туле было ликвидировано сотрудниками МЧС. Спасателям удалось погасить пламя в 22:05. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.

«В 22:05 открытое горение в здании военного госпиталя на Советской в городе Туле ликвидировано», — написал чиновник.

Напомним, что госпиталь вспыхнул днём 13 января. Предварительной причиной возгорания названа неисправность проводки. Людей экстренно эвакуировали. Обрушение шпиля здания попало на видео.

В горящем военном госпитале в Туле частично обрушилась кровля
В горящем военном госпитале в Туле частично обрушилась кровля
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Telegram / Тула Жесть

Анатолий Цейко
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