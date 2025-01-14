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Регион
14 января, 01:59

Силы ПВО уничтожили над Тульской областью 16 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов ВС Украины в небе над Тульской областью ночью 14 января. Об последствиях безуспешной атаки противника сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей, хозпостроек и остекления в жилом доме. Пострадавших нет», — говорится в посте.

Для оценки ущерба и координации действий на месте Миляев прибыл в атакованный город Алексин. Компанию ему составил глава местной администрации Павел Фёдоров.

Жители Алексна стали свидетелями дуэли ПВО и украинских дронов
Жители Алексна стали свидетелями дуэли ПВО и украинских дронов

Атаке поздним вечером 13 января подверглась и Брянская область. К счастью, силы ПВО защитили регион от украинских ракет. Обломки одной из них рухнули на территории химзавода.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Тимур Хингеев
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