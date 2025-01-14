Силы ПВО уничтожили над Тульской областью 16 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов ВС Украины в небе над Тульской областью ночью 14 января. Об последствиях безуспешной атаки противника сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей, хозпостроек и остекления в жилом доме. Пострадавших нет», — говорится в посте.