Росавиация: Ограничения на приём и выпуск самолётов введены в Пензе и Ульяновске
В целях безопасности временно ограничена работа аэропортов Пензы и Ульяновска. При этом в Калуге и Тамбове запрет на приём и выпуск воздушных судов полностью снят. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«В аэропортах Казани и Саратова ограничения продолжают действовать», — добавил он.
Напомним, что этой ночью Россия подверглась, наверное, самой массированной атаке ВСУ за год. Повреждения в результате ударов получили предприятия на территории Энгельса и Казани. Школьников Саратовской области в целях безопасности перевели на удалёнку.
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