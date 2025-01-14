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14 января, 04:53

Росавиация: Ограничения на приём и выпуск самолётов введены в Пензе и Ульяновске

В целях безопасности временно ограничена работа аэропортов Пензы и Ульяновска. При этом в Калуге и Тамбове запрет на приём и выпуск воздушных судов полностью снят. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«В аэропортах Казани и Саратова ограничения продолжают действовать», — добавил он.

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Напомним, что этой ночью Россия подверглась, наверное, самой массированной атаке ВСУ за год. Повреждения в результате ударов получили предприятия на территории Энгельса и Казани. Школьников Саратовской области в целях безопасности перевели на удалёнку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandr Zimovskoy

Тимур Хингеев
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