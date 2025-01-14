«Пожар века» в Калифорнии вновь разжёг страсть между Лопес и Беном Аффлеком

Едва страсть между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком утихла, их вновь сблизил настоящий пожар. Трагические события в Пасифик-Палисейдс затмили все прежние разногласия, пишет таблоид Page Six.

Новый дом Бена Аффлека оказался под угрозой из-за сильных лесных пожаров, охвативших Калифорнию. К счастью, его имущество не пострадало, но Дженнифер Лопес всё ещё беспокоится о своём бывшем партнёре, утверждают инсайдеры.

«Она немедленно связалась с Беном, как только узнала о том, что его дом в опасности и что его эвакуировали. Дженнифер предложила свою помощь ему и его детям в любой ситуации», — сообщили источники издания.

В это сложное время Бена также поддерживала другая его экс-супруга и мать его детей, Дженнифер Гарнер. Вскоре в сети появились фотографии, на которых Аффлек пытается утешить свою старшую дочь Вайолет, которая пришла поддержать отца в трудный момент.

Отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начались в начале 2000-х, когда они встретились на съемках фильма «Геошторм». Их роман быстро завоевал популярность, и пара стала одной из самых обсуждаемых в СМИ. В 2002 году они обручились, но в 2004 году расстались, прежде чем успели пожениться.