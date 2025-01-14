Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине до 9 мая

Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроект об утверждении двух указов — «О продлении срока проведения общей мобилизации» и «О продлении срока действия военного положения» ещё на 90 дней. Об этом пишет украинский телеграм-канал «Политика страны».

Сроки военного положения и мобилизации предлагается продлить с 05:30 8 февраля на 90 суток. Таким образом выходит, что конечный срок — 9 мая. Голосование Рады начнётся в ближайшее время.

Напомним, в предыдущий раз военное положение и мобилизацию на Украине продлевали осенью. Зеленский подписал соответствующий указ 6 ноября.

Всеобщую мобилизацию и военное положение ввели на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор их неоднократно продлевались. Как заявляют в Киеве, постоянное продление военного положения делает невозможным проведение в стране выборов.