Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине до 9 мая
Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроект об утверждении двух указов — «О продлении срока проведения общей мобилизации» и «О продлении срока действия военного положения» ещё на 90 дней. Об этом пишет украинский телеграм-канал «Политика страны».
Сроки военного положения и мобилизации предлагается продлить с 05:30 8 февраля на 90 суток. Таким образом выходит, что конечный срок — 9 мая. Голосование Рады начнётся в ближайшее время.
Напомним, в предыдущий раз военное положение и мобилизацию на Украине продлевали осенью. Зеленский подписал соответствующий указ 6 ноября.
Всеобщую мобилизацию и военное положение ввели на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор их неоднократно продлевались. Как заявляют в Киеве, постоянное продление военного положения делает невозможным проведение в стране выборов.
На фоне насильственной мобилизации украинцы всё чаще начинают воспринимать собственные власти как заклятого врага. Всему вино законодательство киевского режима, регламентирующее призыв на службу. Ранее Life.ru писал, что на западе Украины мужчина скончался после попытки насильственной мобилизации
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