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14 января, 10:49

«Не осознаёт важности»: В США заявили о незаинтересованности Трампа в судьбе Украины

Bloomberg: Трамп не считает конфликт на Украине стратегически важным для США

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Победивший на выборах в США Дональд Трамп может не понимать важности украинского конфликта и не заинтересован в судьбе Незалежной. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Трамп создал впечатление, что не слишком заинтересован в судьбе Украины или не осознаёт стратегической важности войны для интересов США», — указано в статье.

Европейские чиновники отметили, что Трамп вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО во время своего президентского срока. Тем не менее в Европе намерены сохранить обсуждение этого вопроса за столом переговоров, уточнили авторы материала.

Агентство пишет, что европейские партнёры Украины провели с командой Трампа несколько частных переговоров, где аргументировали необходимость дальнейшей поддержки Киева. В статье указано, что чиновники в ЕС «с осторожным оптимизмом» смотрят на то, что будущий американский лидер не заставит Киев вступить в преждевременные переговоры с Москвой. Эти обсуждения могут повысить вероятность того, что новая американская администрация поможет Незалежной вернуться к позиции силы до начала возможных переговоров.

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Напомним, ранее специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отметил, что республиканец не хочет «уступать» России, а стремится защитить Украину от разрушения и утраты независимости, а также установить мир на «справедливых и честных условиях». Российская сторона уже ответила, что не нуждается в уступках от Соединённых Штатов в вопросе Украины. Позднее на Западе заявили, что команда Трампа пересматривает пути прекращения украинского конфликта.

Дарья Нарыкова
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