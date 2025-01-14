«Не осознаёт важности»: В США заявили о незаинтересованности Трампа в судьбе Украины

Победивший на выборах в США Дональд Трамп может не понимать важности украинского конфликта и не заинтересован в судьбе Незалежной. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Трамп создал впечатление, что не слишком заинтересован в судьбе Украины или не осознаёт стратегической важности войны для интересов США», — указано в статье.

Европейские чиновники отметили, что Трамп вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО во время своего президентского срока. Тем не менее в Европе намерены сохранить обсуждение этого вопроса за столом переговоров, уточнили авторы материала.