«Не осознаёт важности»: В США заявили о незаинтересованности Трампа в судьбе Украины
Bloomberg: Трамп не считает конфликт на Украине стратегически важным для США
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Победивший на выборах в США Дональд Трамп может не понимать важности украинского конфликта и не заинтересован в судьбе Незалежной. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Трамп создал впечатление, что не слишком заинтересован в судьбе Украины или не осознаёт стратегической важности войны для интересов США», — указано в статье.
Европейские чиновники отметили, что Трамп вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО во время своего президентского срока. Тем не менее в Европе намерены сохранить обсуждение этого вопроса за столом переговоров, уточнили авторы материала.
Агентство пишет, что европейские партнёры Украины провели с командой Трампа несколько частных переговоров, где аргументировали необходимость дальнейшей поддержки Киева. В статье указано, что чиновники в ЕС «с осторожным оптимизмом» смотрят на то, что будущий американский лидер не заставит Киев вступить в преждевременные переговоры с Москвой. Эти обсуждения могут повысить вероятность того, что новая американская администрация поможет Незалежной вернуться к позиции силы до начала возможных переговоров.
Напомним, ранее специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отметил, что республиканец не хочет «уступать» России, а стремится защитить Украину от разрушения и утраты независимости, а также установить мир на «справедливых и честных условиях». Российская сторона уже ответила, что не нуждается в уступках от Соединённых Штатов в вопросе Украины. Позднее на Западе заявили, что команда Трампа пересматривает пути прекращения украинского конфликта.