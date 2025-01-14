Актёр Ярослав Бойко не пришел на похороны Добровольской, родившей от него сына
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Актёр Ярослав Бойко, известный по сериалу «Всегда говори «Всегда», не пришёл на похороны народной артистки России Евгении Добровольской, родившей от него сына Яна в 2002 году. Об этом сообщила сотрудница МХТ имени Чехова.
«Он не пришёл, но его никто и не ждал. Они давно расстались, у каждого своя жизнь», — сказала она в интервью Woman.ru.
Собеседница отметила, что Добровольская была светлым человеком, всегда готовым прийти на помощь. Она добавила, что актриса долгое время скрывала свою болезнь, не желая, чтобы кто-либо знал о её состоянии.
Добровольская трижды выходила замуж. Её роман с Бойко начался на съемках, когда он уже был женат. Актриса забеременела, но решила не рассказывать об этом никому. Актёр познакомился с сыном только во взрослом возрасте. В настоящее время Яну 22 года, и он носит фамилию матери.
Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января после борьбы с агрессивной формой рака. Церемония прощания с актрисой прошла 14 января в МХТ имени Чехова, где её провожали близкие, друзья и коллеги. Сегодня Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище рядом с другими прославленными артистами. Среди них: Валентин Юдашкин, Борис Моисеев, Анастасия Заворотнюк, Ирина Мирошниченко и другие.