Актёр Ярослав Бойко не пришел на похороны Добровольской, родившей от него сына

Актёр Ярослав Бойко, известный по сериалу «Всегда говори «Всегда», не пришёл на похороны народной артистки России Евгении Добровольской, родившей от него сына Яна в 2002 году. Об этом сообщила сотрудница МХТ имени Чехова.

«Он не пришёл, но его никто и не ждал. Они давно расстались, у каждого своя жизнь», — сказала она в интервью Woman.ru.

Собеседница отметила, что Добровольская была светлым человеком, всегда готовым прийти на помощь. Она добавила, что актриса долгое время скрывала свою болезнь, не желая, чтобы кто-либо знал о её состоянии.

Добровольская трижды выходила замуж. Её роман с Бойко начался на съемках, когда он уже был женат. Актриса забеременела, но решила не рассказывать об этом никому. Актёр познакомился с сыном только во взрослом возрасте. В настоящее время Яну 22 года, и он носит фамилию матери.