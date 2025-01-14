«Страдания закончились»: Константин Хабенский простился с Добровольской со сцены МХТ

Художественный руководитель Московского художественного театра имени А. П. Чехова (МХТ) Константин Хабенский простился с актрисой Евгенией Добровольской. Он отметил, что страдания и боли, мучившие артистку, остались уже в прошлом, сообщает 360.ru.

«Когда уходит из жизни такая актриса, как Женя Добровольская, невозможно описать чувства оставшихся. Тех, кто с ней играл на сцене или хотя бы раз был обожжён выплеском таившейся в ней эмоциональной силы. Этой силе нет ещё точного названия», — процитировал Хабенский речь критика Анатолия Смелянского, с которым он встретился накануне.