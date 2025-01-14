«Страдания закончились»: Константин Хабенский простился с Добровольской со сцены МХТ
Хабенский произнёс речь на церемонии прощания с актрисой Добровольской
Константин Хабенский на церемонии прощания с Добровольской. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Художественный руководитель Московского художественного театра имени А. П. Чехова (МХТ) Константин Хабенский простился с актрисой Евгенией Добровольской. Он отметил, что страдания и боли, мучившие артистку, остались уже в прошлом, сообщает 360.ru.
«Когда уходит из жизни такая актриса, как Женя Добровольская, невозможно описать чувства оставшихся. Тех, кто с ней играл на сцене или хотя бы раз был обожжён выплеском таившейся в ней эмоциональной силы. Этой силе нет ещё точного названия», — процитировал Хабенский речь критика Анатолия Смелянского, с которым он встретился накануне.
Хабенский подчеркнул, что душа артистки выдохнула. Она радуется такому огромному количеству людей, которые пришли на её «последний выход на сцене театра», отметил худрук.
Напомним, что Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января после борьбы с агрессивной формой рака. Церемония прощания с актрисой прошла 14 января в МХТ имени Чехова, где её провожали близкие, друзья и коллеги. Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище рядом с другими прославленными артистами. Среди них: Валентин Юдашкин, Борис Моисеев, Анастасия Заворотнюк, Ирина Мирошниченко.