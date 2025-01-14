Лавров обсудил украинский конфликт с вице-спикером парламента Словакии Данко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко обсудили украинский конфликт. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства по результатам их встречи в Москве.
«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении министерства.
В МИД подчеркнули, что в ходе беседы Лавров дал подробные разъяснения первопричин украинского конфликта. Также он заявил о контрпродуктивной позиции Запада, продолжающего вооружать Киев.
Напомним, что делегация Словакии во главе с вице-спикером парламента Андреем Данко прибыла в Москву вечером 12 января. Чтобы добраться до России, самолёту пришлось менять свой маршрут, так как Польша закрыла своё воздушное пространство для пролёта.
ТАСС / Владимир Гердо