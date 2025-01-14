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14 января, 17:07

Лавров обсудил украинский конфликт с вице-спикером парламента Словакии Данко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко обсудили украинский конфликт. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства по результатам их встречи в Москве.

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении министерства.

В МИД подчеркнули, что в ходе беседы Лавров дал подробные разъяснения первопричин украинского конфликта. Также он заявил о контрпродуктивной позиции Запада, продолжающего вооружать Киев.

Напомним, что делегация Словакии во главе с вице-спикером парламента Андреем Данко прибыла в Москву вечером 12 января. Чтобы добраться до России, самолёту пришлось менять свой маршрут, так как Польша закрыла своё воздушное пространство для пролёта.


Творожки и колбасы из «Ашана» покорили сердце прибывшего в Россию словацкого депутата
Творожки и колбасы из «Ашана» покорили сердце прибывшего в Россию словацкого депутата
Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Наталья Демьянова
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