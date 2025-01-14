Лавров обсудил украинский конфликт с вице-спикером парламента Словакии Данко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко обсудили украинский конфликт. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства по результатам их встречи в Москве.

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении министерства.