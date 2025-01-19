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19 января, 12:00

Тест: 99% населения никогда не отличат торт от обычного предмета, а вы входите в 1%?

Думаете, что невозможно спутать торт с бананом? Вы ещё никогда так сильно не ошибались… Сегодня Life.ru устроит вам тест на внимательность и интуицию. Но перед его началом запаситесь сладеньким.

Кондитерское искусство за последние годы совершило настоящую революцию: торты перестали быть просто десертом, превратившись в шедевры, которые сложно отличить от реальных предметов. С помощью мастерства, креативности и современных технологий профессионалы создают сладости, которые обманывают даже самый внимательный взгляд. От книг и сумок до инструментов и цветов — тортики теперь имитируют всё, что угодно, становясь настоящими произведениями искусства. Этот тест — возможность окунуться в мир, где сладости переплетаются с реальностью, а ваша задача — разгадать, где заканчивается вкусное и начинается настоящее!

Ни для кого не секрет, что всего должно быть в меру, а сладкого особенно, ведь сбросить лишние килограммы порой бывает очень сложно! Участницы шоу «Большие девочки» доказали на собственном примере, что быстрое похудение опасно для здоровья. А если всё-таки очень хочется съесть что-нибудь вкусненькое перед сном, то выбирайте блюда, которые никак не отразятся на талии.

Пир во времена Ивана Грозного: Как застолье превращалось в игру на выживание
Пир во времена Ивана Грозного: Как застолье превращалось в игру на выживание
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Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio, © Freepik, © Freepik, © Freepik, © Freepik

Виктория Мишинкина
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