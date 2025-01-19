Тест: 99% населения никогда не отличат торт от обычного предмета, а вы входите в 1%?

Кондитерское искусство за последние годы совершило настоящую революцию: торты перестали быть просто десертом, превратившись в шедевры, которые сложно отличить от реальных предметов. С помощью мастерства, креативности и современных технологий профессионалы создают сладости, которые обманывают даже самый внимательный взгляд. От книг и сумок до инструментов и цветов — тортики теперь имитируют всё, что угодно, становясь настоящими произведениями искусства. Этот тест — возможность окунуться в мир, где сладости переплетаются с реальностью, а ваша задача — разгадать, где заканчивается вкусное и начинается настоящее!