Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что газотранспортная система Украины является приоритетной целью для атак.

«Газотранспортная система Украины — это первичный объект для поражения», — отметил парламентарий в беседе с журналистами.

По его словам, это не только ключевой элемент энергетической инфраструктуры, но и место хранения газа, похищенного из России. Этот газ они аккумулировали, а с 1 января перестали его передавать дальше. Таким образом, не стоит позволять похитителям обогащаться за счёт нашего имущества, и этого не произойдёт.