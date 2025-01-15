«Воришки не должны наживаться»: Картаполов объяснил удары по энергетической инфраструктуре Киева
Картаполов назвал газотранспортную систему Киева важным объектом для ликвидации
Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что газотранспортная система Украины является приоритетной целью для атак.
«Газотранспортная система Украины — это первичный объект для поражения», — отметил парламентарий в беседе с журналистами.
По его словам, это не только ключевой элемент энергетической инфраструктуры, но и место хранения газа, похищенного из России. Этот газ они аккумулировали, а с 1 января перестали его передавать дальше. Таким образом, не стоит позволять похитителям обогащаться за счёт нашего имущества, и этого не произойдёт.
Депутат добавил, что речь также идёт об устранении конкурентов. По его словам, в энергетической сфере американцы действуют нагло и цинично. Он добавил, что при прямом попустительстве или даже содействии США были подорваны нитки «Северного потока», а также с их лёгкой руки произошла атака на распределительную станцию «Турецкого потока».
Напомним, сегодня утром на Украину обрушился «град возмездия» после обстрела ВСУ территории России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Взрывы можно было услышать в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Харьковской областях и Киеве. По словам Зеленского, в рамках удара было выпущено около 40 ракет и более 70 ударных беспилотников. В Минобороны РФ позже рассказали, что большинство снарядов летело в сторону энергетической инфрастуктуры Незалежной.
Shutterstock / FOTODOM / MVelishchuk