На Западе призвали «похоронить» идею о миротворцах на Украине
Financial Times: Европа не может отправить миротворческие войска на Украину
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Европейские государства не в состоянии направить миротворцев на Украину, поскольку они и без того активно участвуют в конфликте, предоставляя финансовую помощь, сообщает Financial Times.
«Из-за значительной поддержки Украины эти страны не могут считаться нейтральными. Следовательно, они не имеют возможности возглавить миротворческие операции на территории Украины,» — отмечается в публикации.
Право на такие действия, как указывает газета, принадлежит международным организациям, например, ООН, которые имеют исключительные полномочия в области миротворческой деятельности и могут выступать посредниками в конфликтных ситуациях.
«Предложение о развертывании европейских войск в Украине вызывает серьёзные сомнения,» — заключает автор.
Ранее в Кремле подчёркивали, что ввод миротворческих сил на Украину может быть осуществлён только при согласии обеих сторон конфликта. Однако для этого необходимо сначала достичь мирного соглашения или хотя бы начать переговоры о мире, а Киев на данный момент не планирует прекращать боевые действия. В российском Министерстве иностранных дел также отметили, что подобный шаг со стороны Европы будет рассматриваться как прямое участие НАТО в конфликте.