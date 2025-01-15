Европейские государства не в состоянии направить миротворцев на Украину, поскольку они и без того активно участвуют в конфликте, предоставляя финансовую помощь, сообщает Financial Times.

«Из-за значительной поддержки Украины эти страны не могут считаться нейтральными. Следовательно, они не имеют возможности возглавить миротворческие операции на территории Украины,» — отмечается в публикации.

Право на такие действия, как указывает газета, принадлежит международным организациям, например, ООН, которые имеют исключительные полномочия в области миротворческой деятельности и могут выступать посредниками в конфликтных ситуациях.