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15 января, 15:25

Мечтает о свадьбе и рождении сына: Раскрыты грандиозные планы Бородиной на 2025 год

Kp.ru: Ксения Бородина выбрала имя для сына от Николая Сердюкова

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото © VK / borodyliavk

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото © VK / borodyliavk

Стало известно о самом заветном желании Ксении Бородиной на 2025 год. Телеведущая призналась, что хочет родить сына своему жениху Николаю Сердюкову. Об этом рассказал блогер Гера Иваще, пообщавшийся со сладкой парочкой, в интервью kp.ru.

«Они хотят общего ребенка — мальчика. Похоже, даже определились с именем, но пока не раскрывают все секреты. Но это совершенно точно будет русское имя!» — отметил блогер, ссылаясь на слова возлюбленных.

Кроме того, Иваще рассказал, что светская львица планирует на этот год пышную свадьбу. Она даже озвучила предположительную дату для торжества. А её жених уверенно заявил, что церемония точно пройдёт в России, возможно, на Алтае, где они познакомились. Сейчас будущие муж и жена ищут подходящую площадку.

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«Бородина не любит весну из-за слякоти, поэтому, по её словам, их с Николаем свадьба состоится летом», — поделился деталями Гера.

Ранее Бородина раскрыла заработок своего жениха. Она заявила, что её мужчина получает 2-3 млн рублей в месяц, тем самым опровергнув слухи, что он альфонс. Телеведущая давно представила возлюбленного дочкам от первых двух браков. Сердюков сделал ей предложение в Эрмитаже, возле золотых часов с павлином.

Алёна Зиновьева
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