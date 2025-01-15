Мечтает о свадьбе и рождении сына: Раскрыты грандиозные планы Бородиной на 2025 год

Стало известно о самом заветном желании Ксении Бородиной на 2025 год. Телеведущая призналась, что хочет родить сына своему жениху Николаю Сердюкову. Об этом рассказал блогер Гера Иваще, пообщавшийся со сладкой парочкой, в интервью kp.ru.

«Они хотят общего ребенка — мальчика. Похоже, даже определились с именем, но пока не раскрывают все секреты. Но это совершенно точно будет русское имя!» — отметил блогер, ссылаясь на слова возлюбленных.

Кроме того, Иваще рассказал, что светская львица планирует на этот год пышную свадьбу. Она даже озвучила предположительную дату для торжества. А её жених уверенно заявил, что церемония точно пройдёт в России, возможно, на Алтае, где они познакомились. Сейчас будущие муж и жена ищут подходящую площадку.