Одной из целей «удара возмездия» было крупнейшее на Украине подземное хранилище газа
Военкор Поддубный: Одной из целей ракетного удара стало ПХГ во Львовской области
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Российские войска в ходе утреннего массированного удара по объектам на Украине нацелились на крупнейшее подземное хранилище газа (ПХГ) в Стрые Львовской области. Об этом сообщает в своём Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.
По его словам, этот город на Западе Украины также является важным железнодорожным узлом, который связывает пять направлений. Наши «Калибры» продолжают охотиться на западные поставки для киевского режима, отметил военкор.
«Поражение каждой цели, которую киевский режим может использовать для подпитки фронта – ещё один шаг для того, чтобы российским бойцам было проще бить врага на линии боевого соприкосновения», — написал Поддубный.
Напомним, что сегодня утром на Украину обрушился «град возмездия» в ответ на обстрел российской территории западными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Взрывы были слышны в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Харьковской областях и в Киеве. По словам Зеленского, в ходе удара было выпущено около 40 ракет и более 70 ударных беспилотников. Министерство обороны в свою очередь сообщило, что большинство снарядов было нацелено на энергетическую инфраструктуру Украины. Местные власти подтвердили повреждение одного из объектов энергетической инфраструктуры, а в Воздушных силах ВСУ отметили, что это касалось газового объекта.