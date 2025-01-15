Одной из целей «удара возмездия» было крупнейшее на Украине подземное хранилище газа

Российские войска в ходе утреннего массированного удара по объектам на Украине нацелились на крупнейшее подземное хранилище газа (ПХГ) в Стрые Львовской области. Об этом сообщает в своём Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

По его словам, этот город на Западе Украины также является важным железнодорожным узлом, который связывает пять направлений. Наши «Калибры» продолжают охотиться на западные поставки для киевского режима, отметил военкор.