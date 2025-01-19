Психолог назвала 3 главные причины, почему вас тянет на недоступных мужчин, хоть это и больно

Вы когда-нибудь замечали, что снова и снова выбираете мужчин, которые эмоционально холодны, словно айсберг? Они кажутся таинственными и недоступными, но почему-то именно это делает их невероятно притягательными. Если вам кажется, что это случайность, скажем сразу — нет. За таким выбором стоят довольно веские причины, которые мы сейчас разберём.

Страх близости: откуда ноги растут

Как детство влияет на выбор партнёра во взрослом возрасте. Фото © «Шедеврум»

Детство может сыграть с вами злую шутку, которую не так просто разгадать. Если родители были эмоционально холодными или равнодушными, ребёнок запоминает эту «норму» общения. «Эмоционально холодные, жестокие или равнодушные родители задают «тон общения» и учат ребёнка именно такой «норме» взаимодействия», — объясняет кандидат психологических наук Елена Ярикова. Когда малыш вырастает, подсознание будто шепчет: «Давай найдём кого-то похожего». Это не про мазохизм, а про привычку. Знакомое для психики всегда кажется безопасным. И вот человек пытается найти недополученную любовь и заботу уже не у родителей, а у своих партнёров.

Установки, которые мешают любить

Недоступные мужчины: причины притяжения к ним из психологии. Фото © «Шедеврум»

Ещё один источник проблемы — убеждения, которые засели у нас в голове с детства. Если вы слышали, что «всем мужчинам нужно только одно», или видели, как родители ругались день за днём, это не могло пройти мимо. «Если ребёнок становится свидетелем несчастливого брака с постоянными конфликтами и выяснением отношений, это ещё более доходчиво усваивается в голове — и человек понимает, что лучше близких отношений избегать», — говорит эксперт. Такие примеры укладываются в памяти ребёнка как «правда жизни», из-за чего доверять партнёрам становится страшно. Ведь отношения начинают казаться либо опасной игрой, либо чем-то, что обречено на провал.

Охота за сложным: потому что просто скучно

Наиболее частые проблемы в отношениях: страх близости и его последствия. Фото © «Шедеврум»

Давайте будем честными: кто хочет отношений, где всё гладко и предсказуемо? Многим это кажется скучным. А вот ледяное сердце, которое ещё нужно растопить, — это вызов. Это страсть, адреналин и ощущение, что вы на шаг ближе к чему-то великому. Такой сценарий может напоминать привычную драму из детства, только теперь это выглядит как романтическая охота за недостижимым.

Иметь дело с тем, кто сильно влюблён, скучно и предсказуемо. Другое дело — когда человек холоден и неприступен. Сразу возникает желание добиться его расположения. Елена Ярикова Кандидат психологических наук