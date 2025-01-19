Психолог назвала 3 главные причины, почему вас тянет на недоступных мужчин, хоть это и больно
Почему зачастую женщин привлекают холодные и недоступные мужчины? Life.ru объясняет, как детство и внутренние установки влияют на наш выбор партнёров.
Почему нас тянет на недоступных мужчин. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Вы когда-нибудь замечали, что снова и снова выбираете мужчин, которые эмоционально холодны, словно айсберг? Они кажутся таинственными и недоступными, но почему-то именно это делает их невероятно притягательными. Если вам кажется, что это случайность, скажем сразу — нет. За таким выбором стоят довольно веские причины, которые мы сейчас разберём.
Страх близости: откуда ноги растут
Как детство влияет на выбор партнёра во взрослом возрасте. Фото © «Шедеврум»
Детство может сыграть с вами злую шутку, которую не так просто разгадать. Если родители были эмоционально холодными или равнодушными, ребёнок запоминает эту «норму» общения. «Эмоционально холодные, жестокие или равнодушные родители задают «тон общения» и учат ребёнка именно такой «норме» взаимодействия», — объясняет кандидат психологических наук Елена Ярикова. Когда малыш вырастает, подсознание будто шепчет: «Давай найдём кого-то похожего». Это не про мазохизм, а про привычку. Знакомое для психики всегда кажется безопасным. И вот человек пытается найти недополученную любовь и заботу уже не у родителей, а у своих партнёров.
Установки, которые мешают любить
Недоступные мужчины: причины притяжения к ним из психологии. Фото © «Шедеврум»
Ещё один источник проблемы — убеждения, которые засели у нас в голове с детства. Если вы слышали, что «всем мужчинам нужно только одно», или видели, как родители ругались день за днём, это не могло пройти мимо. «Если ребёнок становится свидетелем несчастливого брака с постоянными конфликтами и выяснением отношений, это ещё более доходчиво усваивается в голове — и человек понимает, что лучше близких отношений избегать», — говорит эксперт. Такие примеры укладываются в памяти ребёнка как «правда жизни», из-за чего доверять партнёрам становится страшно. Ведь отношения начинают казаться либо опасной игрой, либо чем-то, что обречено на провал.
Охота за сложным: потому что просто скучно
Наиболее частые проблемы в отношениях: страх близости и его последствия. Фото © «Шедеврум»
Давайте будем честными: кто хочет отношений, где всё гладко и предсказуемо? Многим это кажется скучным. А вот ледяное сердце, которое ещё нужно растопить, — это вызов. Это страсть, адреналин и ощущение, что вы на шаг ближе к чему-то великому. Такой сценарий может напоминать привычную драму из детства, только теперь это выглядит как романтическая охота за недостижимым.
Иметь дело с тем, кто сильно влюблён, скучно и предсказуемо. Другое дело — когда человек холоден и неприступен. Сразу возникает желание добиться его расположения.
Осознание — уже полдела. Если понимаете, почему вас тянет на тех, кто не готов к близости, ещё есть время изменить сценарий. Спросите себя: а как выглядят отношения, в которых вы действительно будете счастливы? Если ответ не включает постоянную погоню за чьим-то вниманием, это уже начало новой главы. И помните, что выбор за вами. Не нужно заслуживать чью-то любовь. Она должна быть взаимной и настоящей, без бесконечных игр и холодных айсбергов. А немногим ранее Life.ru рассказывал, что такое асцендент, как его узнать и как он влияет на личность человека.