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Регион
16 января, 11:30

МИД просит ХАМАС в приоритетном порядке освободить из плена россиянина Труфанова

Александр Труфанов. Обложка © VK / Посольство Израиля в России

Александр Труфанов. Обложка © VK / Посольство Израиля в России

Россия в приоритетном порядке надеется на освобождение заложника Александра Труфанова. Сейчас он находится в руках у палестинского движения ХАМАС. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.

«С российской стороны была вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемого в анклаве российского гражданина А. Труфанова», — говорится в публикации.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов провёл телефонные переговоры с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком и главой ХАМАС за границей Халедом Машаалем. В МИД подчеркнули, что представители движения обсудили свои ожидания по поводу соглашения с Израилем, достигнутого в результате продолжительных переговоров в Дохе и Каире.

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Напомним, что между Израилем и ХАМАС было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа с 19 января. Этому посодействовали Катар, Египет и США. В соответствии с договором между государствами, предусмотрено освобождение заложников, прекращение боевых действий и оказание гуманитарной помощи палестинскому населению. Среди заложников есть минимум один россиянин — Александр Труфанов. В ноябре заточители опубликовали видео с его участием, где мужчина призвал израильтян бастовать и требовать прекращения огня. Мать Труфанова попросила власти Израиля его спасти.

Наталья Афонина
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