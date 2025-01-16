МИД просит ХАМАС в приоритетном порядке освободить из плена россиянина Труфанова

Россия в приоритетном порядке надеется на освобождение заложника Александра Труфанова. Сейчас он находится в руках у палестинского движения ХАМАС. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.

«С российской стороны была вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемого в анклаве российского гражданина А. Труфанова», — говорится в публикации.