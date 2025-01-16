МИД просит ХАМАС в приоритетном порядке освободить из плена россиянина Труфанова
Александр Труфанов. Обложка © VK / Посольство Израиля в России
Россия в приоритетном порядке надеется на освобождение заложника Александра Труфанова. Сейчас он находится в руках у палестинского движения ХАМАС. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.
«С российской стороны была вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемого в анклаве российского гражданина А. Труфанова», — говорится в публикации.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов провёл телефонные переговоры с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком и главой ХАМАС за границей Халедом Машаалем. В МИД подчеркнули, что представители движения обсудили свои ожидания по поводу соглашения с Израилем, достигнутого в результате продолжительных переговоров в Дохе и Каире.
Напомним, что между Израилем и ХАМАС было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа с 19 января. Этому посодействовали Катар, Египет и США. В соответствии с договором между государствами, предусмотрено освобождение заложников, прекращение боевых действий и оказание гуманитарной помощи палестинскому населению. Среди заложников есть минимум один россиянин — Александр Труфанов. В ноябре заточители опубликовали видео с его участием, где мужчина призвал израильтян бастовать и требовать прекращения огня. Мать Труфанова попросила власти Израиля его спасти.