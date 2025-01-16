Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы в 2025 году
Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил указ, касающийся призыва граждан, находящихся в резерве, на военные сборы в 2025 году. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
«Призывать в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в документе.
Стоит отметить, что это мероприятие проводится по плану и проходит каждый год. В его рамках резервисты улучшают свои боевые навыки. Такие мероприятия организуются регулярно. Например, в 2023 году президент подписал указ о призыве мужчин 10 мая, а в предыдущем году — 1 марта.
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