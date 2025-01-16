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Регион
16 января, 19:02

Суд Сеула счёл законным арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Обложка © ТАСС / POOL / EPA / YONHAP

Арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Обложка © ТАСС / POOL / EPA / YONHAP

Суд Сеула принял решение по аресту президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и счёл его законным. Об этом пишет Yonhap.

Защита президента утверждала, что Управление антикоррупционных расследований незаконно арестовало главу государства, так как соответствующий ордер был получен сотрудниками Управления антикоррупционных расследований не в Центральном окружном суде, а в Западном. Также адвокаты заявляли, что ведомство не уполномочено заниматься расследованием подозрений в мятеже. В Управлении контраргументировали: мятеж как преступление связан с превышением должностных полномочий.

Суд не счёл доводы защиты убедительными. Также служителей Фемиды не впечатлил аргумент о том, что «вход небольшого числа военнослужащих в парламент» нельзя считать нарушением конституции страны. Впрочем, законы Южной Кореи позволяют возбудить уголовное дело в отношении действующего президента в связи с мятежом и госизменой.

Юн Сок Ёль не будет участвовать в дальнейшем допросе после ареста
Юн Сок Ёль не будет участвовать в дальнейшем допросе после ареста

Напомним, что 15 января в Южной Корее впервые в истории страны арестовали действующего (хоть и отстранённого от исполнения обязанностей) президента. Ему предъявлено обвинение в организации мятежа. Юн Сок Ёль принёс публичные извинения за свои действия, но на этом его проблемы не кончились.

Юрий Лысенко
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