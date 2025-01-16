Суд Сеула счёл законным арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Суд Сеула принял решение по аресту президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и счёл его законным. Об этом пишет Yonhap.

Защита президента утверждала, что Управление антикоррупционных расследований незаконно арестовало главу государства, так как соответствующий ордер был получен сотрудниками Управления антикоррупционных расследований не в Центральном окружном суде, а в Западном. Также адвокаты заявляли, что ведомство не уполномочено заниматься расследованием подозрений в мятеже. В Управлении контраргументировали: мятеж как преступление связан с превышением должностных полномочий.