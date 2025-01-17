Тимошенко встретилась со спецпредставителем Трампа по Украине Келлогом

Лидер фракции «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко встретилась со специальным представителем новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом, сообщает местная пресса.

Как информируют журналисты, 11 января Келлог присутствовал на конференции иранских оппозиционеров в Париже, где также была Тимошенко.

На своих страницах в социальных сетях она опубликовала общее фото с гостем и другими политиками, однако неизвестно, общались ли они непосредственно.