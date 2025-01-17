Тимошенко встретилась со спецпредставителем Трампа по Украине Келлогом
Лидер фракции «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко встретилась со специальным представителем новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом, сообщает местная пресса.
Как информируют журналисты, 11 января Келлог присутствовал на конференции иранских оппозиционеров в Париже, где также была Тимошенко.
На своих страницах в социальных сетях она опубликовала общее фото с гостем и другими политиками, однако неизвестно, общались ли они непосредственно.
В своём посте Тимошенко отметила, что «Иран и Украина ведут совместную борьбу». Она также предложила увеличить давление на иранское руководство из-за предполагаемых поставок беспилотников в Россию.
Напомним, в конце прошлого года появилась информация, что спецпред Трампа может приехать в Москву после визита в Лондон, Париж и Киев. Он, кстати, раскритиковал решение Джо Байдена не вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, это ошибка гаснущего лидера США. При этом он заявил, что новый президент также не будет уступать Путину при урегулировании конфликта в Незалежной.
Тимошенко и Келлог на мероприятии в Париже. Обложка © X / Maryam_Rajavi