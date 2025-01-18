Дуров пообещал французским следователям ужесточить модерацию в Telegram
Павел Дуров обещал французским следователям усилить контроль за соблюдением правил мессенджера Telegram. Об этом сообщила радиостанция France Info, ссылаясь на собственные источники.
Допросы проходили в декабре прошлого года. На них Дуров уверил, что улучшит меры модерации. По его словам, каждый месяц соцсеть удаляет от 15 до 20 миллионов учётных записей за нарушение законов. Проблему контента, нарушающего законодательство, он считает общей для всех подобных платформ, а не только для Telegram.
«Павел Дуров поясняет, что за последние шесть месяцев Telegram сотрудничал с правоохранительными органами и что 10 тысяч пользовательских данных были переданы властям по всему миру», — сообщает радиостанция
Ранее Life.ru сообщал, что Telegram стал оперативнее реагировать на запросы американских властей после задержания Дурова. В 2024 году США отправили 900 запросов и получили данные о 2253 пользователях.
Напомним, основателя Telegram задержали 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его считают причастным к десяти правонарушениям, за которые может грозить до 10 лет тюрьмы. 28 августа он вышел под залог в 5 миллионов евро с запретом выезда из Франции.
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