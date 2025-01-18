Дуров пообещал французским следователям ужесточить модерацию в Telegram

Павел Дуров обещал французским следователям усилить контроль за соблюдением правил мессенджера Telegram. Об этом сообщила радиостанция France Info, ссылаясь на собственные источники.

Допросы проходили в декабре прошлого года. На них Дуров уверил, что улучшит меры модерации. По его словам, каждый месяц соцсеть удаляет от 15 до 20 миллионов учётных записей за нарушение законов. Проблему контента, нарушающего законодательство, он считает общей для всех подобных платформ, а не только для Telegram.

«Павел Дуров поясняет, что за последние шесть месяцев Telegram сотрудничал с правоохранительными органами и что 10 тысяч пользовательских данных были переданы властям по всему миру», — сообщает радиостанция