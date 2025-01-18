Организатор заговора против Лукашенко Зенкович стал «экспертом и политологом»
Юрий Зенкович и Александр Лукашенко. Фото © Wikipedia / Ziankovich, © Life.ru
Юрий Зенкович, осуждённый в Белоруссии за участие в заговоре с целью захвата власти, дал интервью белорусскому каналу ОНТ. Американского гражданина представили как «адвоката, политолога и эксперта».
Во время беседы Зенкович рассказал об особенностях информационной политики в США, а также о специфике работы «Радио Свобода»*, которое сыграло свою роль в подготовке государственного переворота в 2020 году. По его словам, информационно-оппозиционные ресурсы служили мягкой силой, с помощью которой Вашингтон проводил свою политику в республике.
«Целью данной политики является смена власти в Республике Беларусь, а конкретно – смена Главы государства Александра Лукашенко на иную фигуру, которая будет больше соответствовать интересам Соединённых Штатов», — разоткровенничался Зенкович.
Напомним, что митинги в Белоруссии начались в августе 2020 года, когда состоялись президентские выборы. Лукашенко одержал победу, но нашлись недовольные таким раскладом. Оппозиция стала устраивать массовые протесты: митингующие нападали на полицию, погибло несколько человек. Против главы государства плёлся заговор, одним из участников которого был Зенкович. Позже осуждённый за заговор американец обратился к Лукашенко с просьбой о помиловании. Он выразил сожаление о своих действиях и заявил, что хотел бы вернуться к семье.
* Издание внесено в список СМИ-иноагентов.