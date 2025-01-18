Организатор заговора против Лукашенко Зенкович стал «экспертом и политологом»

Юрий Зенкович, осуждённый в Белоруссии за участие в заговоре с целью захвата власти, дал интервью белорусскому каналу ОНТ. Американского гражданина представили как «адвоката, политолога и эксперта».

Во время беседы Зенкович рассказал об особенностях информационной политики в США, а также о специфике работы «Радио Свобода»*, которое сыграло свою роль в подготовке государственного переворота в 2020 году. По его словам, информационно-оппозиционные ресурсы служили мягкой силой, с помощью которой Вашингтон проводил свою политику в республике.