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18 января, 11:48

В Сочи ограничили доступ на пляжи из-за шторма

18-19 января в Сочи ожидается усиление ветра и волнения моря. Глава города Андрей Прошунин ограничил доступ на пляжные территории в целях безопасности, сообщает официальный канал администрации Сочи.

Все городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям Сочи рекомендовали воздержаться от отдыха у воды.

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Ранее жителей курортного города напугало ночное землетрясение, которое повторилось и днём 11 января. В эпицентре магнитуда составила 2-3 балла. Специалисты полагают, что землетрясения в Сочи обусловлены ростом Кавказских гор. Однако сейсмическая активность с начала 2025 года наблюдается не только в России, но и в других странах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ula Ulachka

Алена Пенчугина
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