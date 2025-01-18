В Сочи ограничили доступ на пляжи из-за шторма

18-19 января в Сочи ожидается усиление ветра и волнения моря. Глава города Андрей Прошунин ограничил доступ на пляжные территории в целях безопасности, сообщает официальный канал администрации Сочи.

Все городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям Сочи рекомендовали воздержаться от отдыха у воды.