Названа причина участившихся землетрясений в Сочи
РИА «ФедералПресс»: Землетрясения в Сочи обусловлены ростом Кавказских гор
Землетрясения в Сочи обусловлены ростом Кавказских гор, полагают специалисты. Однако сейсмическая активность с начала 2025 года наблюдается не только в России, но и в других странах.
Так, земля проявила свою мощь в Тибетском автономном районе Китая, где произошла серия землетрясений магнитудой 4,9, 5,0 и 6,8. Причём последняя трагедия унесла жизни 126 человек. А японские города Осака и Хиросима трясло с магнитудой 6,4. Страна восходящего солнца остаётся под угрозой нового катаклизма.
«Приходят тревожные новости из Сочи, где жители сообщают о подземных толчках в разных частях города. <...> Такие природные явления, по словам специалистов, обуславливаются ростом Кавказских гор», — сообщает РИА «ФедералПресс».
Напомним, 11 января жители Сочи вздрогнули от ночного землетрясения, которое повторилось днём. А уже 12 января землетрясение произошло в Чёрном море около Крыма. На следующий день у берегов Японии произошло мощное землетрясение. 15 января землетрясение магнитудой 4,6 сотрясло Камчатку.