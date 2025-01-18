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18 января, 11:39

Названа причина участившихся землетрясений в Сочи

РИА «ФедералПресс»: Землетрясения в Сочи обусловлены ростом Кавказских гор

Землетрясения в Сочи обусловлены ростом Кавказских гор, полагают специалисты. Однако сейсмическая активность с начала 2025 года наблюдается не только в России, но и в других странах.

Так, земля проявила свою мощь в Тибетском автономном районе Китая, где произошла серия землетрясений магнитудой 4,9, 5,0 и 6,8. Причём последняя трагедия унесла жизни 126 человек. А японские города Осака и Хиросима трясло с магнитудой 6,4. Страна восходящего солнца остаётся под угрозой нового катаклизма.

«Приходят тревожные новости из Сочи, где жители сообщают о подземных толчках в разных частях города. <...> Такие природные явления, по словам специалистов, обуславливаются ростом Кавказских гор», — сообщает РИА «ФедералПресс».

Японии предрекли мощнейшее землетрясение, которое может убить более 300 тысяч человек
Японии предрекли мощнейшее землетрясение, которое может убить более 300 тысяч человек

Напомним, 11 января жители Сочи вздрогнули от ночного землетрясения, которое повторилось днём. А уже 12 января землетрясение произошло в Чёрном море около Крыма. На следующий день у берегов Японии произошло мощное землетрясение. 15 января землетрясение магнитудой 4,6 сотрясло Камчатку.

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freepik

Борис Эльфанд
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