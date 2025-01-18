Названа причина участившихся землетрясений в Сочи

Землетрясения в Сочи обусловлены ростом Кавказских гор, полагают специалисты. Однако сейсмическая активность с начала 2025 года наблюдается не только в России, но и в других странах.

Так, земля проявила свою мощь в Тибетском автономном районе Китая, где произошла серия землетрясений магнитудой 4,9, 5,0 и 6,8. Причём последняя трагедия унесла жизни 126 человек. А японские города Осака и Хиросима трясло с магнитудой 6,4. Страна восходящего солнца остаётся под угрозой нового катаклизма.