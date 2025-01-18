Не прошедших военную подготовку студентов на Украине будут отчислять из вузов
С сентября этого года все украинские студенты обязаны пройти базовую общевойсковую подготовку и принести присягу. Если эти требования не будут выполнены, их ждёт отчисление. Это следует из нового указа Владимира Зеленского, подписанного 15 января.
«Хочу подчеркнуть, что она [подготовка] является обязательной абсолютно для всех. И если студенты по каким-то принципам не могут сдать экзамен или сдали его на «неудовлетворительно», если они отказываются принести военную присягу — они не смогут в будущем продолжать обучение в высших учебных заведениях», — объяснил замминистра обороны Украины Сергей Мельник на брифинге ведомства.
Несмотря на отсутствие закона о снижении возраста мобилизации многие украинцы опасаются, что скоро на фронт начнут отправлять с 18 лет. В Запорожской области уже начался бунт против мобилизации. Пока в борьбу с украинскими правоохранителями осмелилось вступить только цыганское сообщество. В бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что решение о снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет вскоре будет принято по приказу Вашингтона. В обозримом будущем в зоне боевых действий могут оказаться и 15-летние подростки.
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