Не прошедших военную подготовку студентов на Украине будут отчислять из вузов

С сентября этого года все украинские студенты обязаны пройти базовую общевойсковую подготовку и принести присягу. Если эти требования не будут выполнены, их ждёт отчисление. Это следует из нового указа Владимира Зеленского, подписанного 15 января.

«Хочу подчеркнуть, что она [подготовка] является обязательной абсолютно для всех. И если студенты по каким-то принципам не могут сдать экзамен или сдали его на «неудовлетворительно», если они отказываются принести военную присягу — они не смогут в будущем продолжать обучение в высших учебных заведениях», — объяснил замминистра обороны Украины Сергей Мельник на брифинге ведомства.