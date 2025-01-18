Памятник Пригожину и Уткину установили на кладбище в Иркутске
Депутат Вячеслав Новокрещенов и председатель Думы Иркутского района Алексей Панько на открытии памятника ЧВК Вагнер. Обложка © VK / Новокрещенов
Памятник основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и командиру Дмитрию Уткину установили в Иркутске. Церемонию открытия посетили участники СВО, депутат Законодательного Собрания Иркутской области Вячеслав Новокрещенов и председатель Думы Иркутского района Алексей Панько.
Мемориал расположился на Александровском кладбище. На постаменте высечены слова «первому» и «девятому». Именно такие позывные были у Пригожина и Уткина. Ранее монументы в честь Пригожина появились в Новосибирской и Самарской областях и на Кубани. Также памятники поставлены в Центральноафриканской республике, на месте гибели Пригожина в Тверской области и на его могиле в Санкт-Петербурге.
Напомним, что 23 августа 2023 года самолёт владельца ЧВК «Вагнер» потерпел крушение в Тверской области. На борту Embraer Legacy 600 находилось десять человек, в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Все погибли. Пригожина похоронили 29 августа рядом с отцом на Пороховском кладбище в Петербурге.