Памятник Пригожину и Уткину установили на кладбище в Иркутске

Мемориал расположился на Александровском кладбище. На постаменте высечены слова «первому» и «девятому». Именно такие позывные были у Пригожина и Уткина. Ранее монументы в честь Пригожина появились в Новосибирской и Самарской областях и на Кубани. Также памятники поставлены в Центральноафриканской республике, на месте гибели Пригожина в Тверской области и на его могиле в Санкт-Петербурге.