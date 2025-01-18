Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 19:34

«Недолго осталось»: Пушков предсказал скорую отставку Бербок после вирусного фото с Шольцем

Пушков: Бербок «осталось недолго» на посту министра иностранных дел Германии

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что глава МИД Германии Анналена Бербок в скором времени покинет свой пост. Так член Совфеда РФ прокомментировал вирусное фото, на котором канцлер ФРГ Олаф Шольц тянется к Бербок рукой.

Анналена Бербок и Олаф Шольц. Фото © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi

Анналена Бербок и Олаф Шольц. Фото © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi

«Анналена с изменившимся лицом бежит к пруду... Сдаётся мне, быть на посту главы МИД ФРГ ей недолго осталось», — написал Пушков.

«Забота о близких оскорбительна»: На Западе высмеяли обиду Бербок из-за Украины
«Забота о близких оскорбительна»: На Западе высмеяли обиду Бербок из-за Украины

Снимок был сделан на недавнем заседании кабмина ФРГ, который министр иностранных дел Германии покинула досрочно из-за нежелания канцлера предоставить помощь Украине. В Совете Федерации подчеркнули, что конфликт интересов между Бербок и Шольцем достиг критической точки. Сама же политик назвала шумиху вокруг фото необоснованной, заявив, что у неё «нет глаз на затылке».

Обложка ©

ТАСС / EPA / Domenic Aquilina

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Анналена Бербок
  • Германия
  • Алексей Пушков
  • Олаф Шольц
  • Совет Федерации
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar