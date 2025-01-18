«Недолго осталось»: Пушков предсказал скорую отставку Бербок после вирусного фото с Шольцем
Пушков: Бербок «осталось недолго» на посту министра иностранных дел Германии
Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что глава МИД Германии Анналена Бербок в скором времени покинет свой пост. Так член Совфеда РФ прокомментировал вирусное фото, на котором канцлер ФРГ Олаф Шольц тянется к Бербок рукой.
Анналена Бербок и Олаф Шольц. Фото © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi
«Анналена с изменившимся лицом бежит к пруду... Сдаётся мне, быть на посту главы МИД ФРГ ей недолго осталось», — написал Пушков.
Снимок был сделан на недавнем заседании кабмина ФРГ, который министр иностранных дел Германии покинула досрочно из-за нежелания канцлера предоставить помощь Украине. В Совете Федерации подчеркнули, что конфликт интересов между Бербок и Шольцем достиг критической точки. Сама же политик назвала шумиху вокруг фото необоснованной, заявив, что у неё «нет глаз на затылке».
ТАСС / EPA / Domenic Aquilina