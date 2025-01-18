«Недолго осталось»: Пушков предсказал скорую отставку Бербок после вирусного фото с Шольцем

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что глава МИД Германии Анналена Бербок в скором времени покинет свой пост. Так член Совфеда РФ прокомментировал вирусное фото, на котором канцлер ФРГ Олаф Шольц тянется к Бербок рукой.