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Регион
18 января, 22:31

Разгневанная толпа ворвалась в суд и разнесла здание в отместку за арест Юн Сок Ёля

Сторонники Юн Сок Ёля разгромили суд в отместку за помещение политика под стражу

Сторонники отстранённого президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти, устроили погром в суде, который принял решение о заключении арестованного политика под стражу. Подробности инцидента приводит агентство Yonhap.

Разгневанная толпа ворвалась на территорию суда через ворота и ограду, преодолев сопротивление полиции. Затем сторонники мятежника проникли внутрь здания, где начали крушить мебель и остекление, используя огнетушители и другие подручные средства. В ходе беспорядков они выкрикивали имя президента.

Сторонники Юн Сок Ёля громят здание суда в Сеуле. Видео © X / DD Geopolitics

Некоторые из нападавших пытались найти судей, которые арестовали политика. Другие в этот момент атаковали правоохранителей, отнимая у них щиты и резиновые дубинки. Лишь прибывшее подкрепление помогло полиции разогнать толпу и задержать самых буйных погромщиков.

Столкновение полиции и военных началось во время ареста президента Южной Кореи
Столкновение полиции и военных началось во время ареста президента Южной Кореи

Напомним, что отстранённого президента Южной Кореи Юн Сок Ёля арестовали 15 января. Это стало первым подобным случаем в истории государства. Суд Сеула счёл законным арест политика, а затем вынес решение о заключении его под стражу.

Обложка ©

X / DD Geopolitics

Анатолий Цейко
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