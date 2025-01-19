Разгневанная толпа ворвалась в суд и разнесла здание в отместку за арест Юн Сок Ёля

Сторонники отстранённого президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти, устроили погром в суде, который принял решение о заключении арестованного политика под стражу. Подробности инцидента приводит агентство Yonhap.

Разгневанная толпа ворвалась на территорию суда через ворота и ограду, преодолев сопротивление полиции. Затем сторонники мятежника проникли внутрь здания, где начали крушить мебель и остекление, используя огнетушители и другие подручные средства. В ходе беспорядков они выкрикивали имя президента.

Сторонники Юн Сок Ёля громят здание суда в Сеуле. Видео © X / DD Geopolitics