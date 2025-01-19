Разгневанная толпа ворвалась в суд и разнесла здание в отместку за арест Юн Сок Ёля
Сторонники Юн Сок Ёля разгромили суд в отместку за помещение политика под стражу
Сторонники отстранённого президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти, устроили погром в суде, который принял решение о заключении арестованного политика под стражу. Подробности инцидента приводит агентство Yonhap.
Разгневанная толпа ворвалась на территорию суда через ворота и ограду, преодолев сопротивление полиции. Затем сторонники мятежника проникли внутрь здания, где начали крушить мебель и остекление, используя огнетушители и другие подручные средства. В ходе беспорядков они выкрикивали имя президента.
Сторонники Юн Сок Ёля громят здание суда в Сеуле. Видео © X / DD Geopolitics
Некоторые из нападавших пытались найти судей, которые арестовали политика. Другие в этот момент атаковали правоохранителей, отнимая у них щиты и резиновые дубинки. Лишь прибывшее подкрепление помогло полиции разогнать толпу и задержать самых буйных погромщиков.
Напомним, что отстранённого президента Южной Кореи Юн Сок Ёля арестовали 15 января. Это стало первым подобным случаем в истории государства. Суд Сеула счёл законным арест политика, а затем вынес решение о заключении его под стражу.
X / DD Geopolitics