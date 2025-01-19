Названы регионы России с самыми агрессивными и самыми вежливыми водителями

Агрессивное поведение водителей в отношении других автолюбителей, а также велосипедистов и самокатчиков систематически наблюдают две трети россиян. Однако чаще всего подобное замечают жители Новосибирской области, Татарстана и Нижегородской области, свидетельствуют результаты исследования, результаты которого публикует «Газета.ru».

Так, до 70% автомобилистов, проживающих в Новосибирской области, Татарстане и Нижегородской области, периодически (45%) или очень часто (22%) сталкиваются с агрессией со стороны других водителей. В пятёрку регионов также вошли Воронежская и Ростовская области. К слову, каждый третий респондент пожаловался на трудности при перестроении в другой ряд, так как водители не уступают им место.

А вот участники опроса из Краснодарского края (45%), Омской (43%), Челябинской (40%) и Самарской области (38%), а также Красноярского края (38%) сталкиваются с агрессией на дорогах реже остальных. Вежливые водители (72%), в частности, благодарят друг друга за уступки, мигнув аварийными огнями. Кстати, женщины (83%) делают это чаще мужчин (69%).