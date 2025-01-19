Задержан водитель, который подрезал упавшее в Обводный канал авто в Петербурге

Правоохранительные органы задержали водителя Skoda, который столкнулся с Mercedes, улетевшим в Обводный канал в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

По информации издания, за рулём Skoda находился 37-летний мужчина. Водитель ехал по второстепенной дороге по Рыбинской улице. Светофор на пересечении с Обводным каналом не работал, поэтому тот должен был уступить другим участникам дорожного движения. Однако автомобилист решил проехать первым.