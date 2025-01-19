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Регион
19 января, 08:38
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Задержан водитель, который подрезал упавшее в Обводный канал авто в Петербурге

Авто, угодившее в Обводный канал в Петербурге. Обложка © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

Авто, угодившее в Обводный канал в Петербурге. Обложка © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

Правоохранительные органы задержали водителя Skoda, который столкнулся с Mercedes, улетевшим в Обводный канал в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

По информации издания, за рулём Skoda находился 37-летний мужчина. Водитель ехал по второстепенной дороге по Рыбинской улице. Светофор на пересечении с Обводным каналом не работал, поэтому тот должен был уступить другим участникам дорожного движения. Однако автомобилист решил проехать первым.

«Мойка78» передаёт, что в 2017 году задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Суд в Белгородской области приговорил его к шести месяцам лишения свободы за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

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Напомним, что в Петербурге автомобиль под управлением 37-летней женщины попал в ДТП и улетел в Обводный канал, полностью скрывшись под водой. Момент аварии попал на видео. Возбуждено уголовное дело. В ДТП погибли двое человек — мать и её 14-летняя дочка.

Дарья Нарыкова
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