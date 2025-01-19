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Регион
19 января, 11:36

«Прежде, чем погаснуть»: Боуз усмехнулся над визитом Стармера в Киев

Журналист Боуз заметил плохой знак для Киева в визите премьера Британии Стармера

Зеленский и Стармер. Обложка © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Зеленский и Стармер. Обложка © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Ирландский журналист Чей Боуз шуточно отреагировал на приезд премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев. Ироничное высказывание он разместил в соцсети X.

«Ярче всего свеча горит перед тем, как погаснуть», — написал он.

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Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые в качестве главы правительства прилетел в Киев для подписания «столетнего» договора между странами. В рамках этого документа Лондон и Киев планируют «повысить уровень безопасности в Балтийском, Чёрном и Азовском морях». Помимо этого, соглашение подразумевает сотрудничество в военной отрасли и научно-технологическое взаимодействие в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и космоса. Позже лидер киевского режима заявил о пролёте якобы российского беспилотника-камикадзе над местом его встречи с британским премьер-министром.

Николай Рюмин
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