«Прежде, чем погаснуть»: Боуз усмехнулся над визитом Стармера в Киев

Ирландский журналист Чей Боуз шуточно отреагировал на приезд премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев. Ироничное высказывание он разместил в соцсети X .

«Ярче всего свеча горит перед тем, как погаснуть», — написал он.