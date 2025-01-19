Зеленский открыл «новый фронт» против РФ, пишут СМИ

Владимир Зеленский пытается расположить к себе избранного президента США Дональда Трампа, надеясь на то, что тот встанет на его сторону. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В материале под названием «Украина открывает новый фронт против России — лесть Трампу» говорится, что с момента победы республиканца на выборах мировые лидеры стремятся расположить его к себе. При этом больше всего старается сделать это Киев.

В частности, авторы указали, что Зеленский в новогоднем обращении к гражданам выразил уверенность в том, что будущий хозяин Белого дома хочет и может достичь мира. А спустя несколько дней он публично назвал Трампа более сильным кандидатом на президентский пост, нежели Камала Харрис.