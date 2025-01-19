Зеленский открыл «новый фронт» против РФ, пишут СМИ
CNN сообщил об открытии Зеленским «нового фронта» против России
Владимир Зеленский пытается расположить к себе избранного президента США Дональда Трампа, надеясь на то, что тот встанет на его сторону. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В материале под названием «Украина открывает новый фронт против России — лесть Трампу» говорится, что с момента победы республиканца на выборах мировые лидеры стремятся расположить его к себе. При этом больше всего старается сделать это Киев.
В частности, авторы указали, что Зеленский в новогоднем обращении к гражданам выразил уверенность в том, что будущий хозяин Белого дома хочет и может достичь мира. А спустя несколько дней он публично назвал Трампа более сильным кандидатом на президентский пост, нежели Камала Харрис.
Американские журналисты охарактеризовали попытки польстить Трампу как распространённую тактику, однако отметили, что с учётом непредсказуемости республиканца, гарантии успешности такого подхода вряд ли можно ожидать.
Ранее Зеленский анонсировал серию встреч с Трампом после его инаугурации. Он заявил, что Киев и Вашингтон активно работают над форматом предстоящих переговоров. Сам республиканец пока не подтверждал эту информацию и бывшего украинского комика на инаугурацию не позвал. Зато американец с уверенностью сказал, что хочет поскорее увидеться с президентом РФ Владимиром Путиным.
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