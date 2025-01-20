«Сказочное Бали не моё»: Бородиной потребовалась медицинская помощь после отдыха

Семейный отдых на Бали обернулся для Ксении Бородиной настоящей трагедией. После возвращения в Москву телеведущая обратилась за медицинской помощью, сообщает kp.ru. Ещё во время отпуска заявила, мол, «сказочное Бали не моё», пожаловалась на грязь и пробки, а также рассказала о местной еде, из-за которой у неё возникли проблемы с желудком.

По возвращению домой Бородина решила обследовать ЖКТ. Медики назначили ей гастроскопию и биопсию. Телеведущая подчеркнула, что процедуры в клиники прошли быстро и безболезненно. Тем не менее, её ещё надо дождаться результатов.