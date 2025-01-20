«Хороший старт»: СМИ заявили об особом значении разговора Трампа и Си Цзиньпина
GT: Беседа Си Цзиньпина и Трампа задала тон отношениям Китая и США
Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и избранного президента США Дональда Трампа, который состоялся 17 января, задал тон отношениям Китая и США, а также зарядил оптимизмом мировую общественность. Как пишут авторы китайской государственной газеты Global Times, контакты на столь раннем этапе президентства Трампа вселяют надежду на улучшение отношений Пекина и Вашингтона.
«В критический момент, когда весь мир наблюдает, как две ведущие страны — Китай и США — будут выстраивать свои отношения в будущем, этот телефонный звонок имел особое значение», — пишут авторы статьи.
Они также обратили внимание, что после беседы лидеров трейдеры быстро раскупили биржевые фонды, привязанные к китайским фондовым индексам, что, по их мнению, отражает ожидания в мире.
Напомним, в минувшую пятницу, 17 января, состоялась беседа Си Цзиньпина с Дональдом Трампом. Они обсудили вопросы торговли, ситуацию на Украине, а также работу TikTok. Это был первый разговор лидеров с момента избрания Трампа президентом США во второй раз. Ранее Трамп даже направил приглашение Си Цзиньпину на свою инаугурацию, которая состоится 20 января. Председатель КНР решил не лететь в Штаты, но направил на инаугурацию высокопрофильного представителя, что является беспрецедентным шагом в отношениях двух стран.
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