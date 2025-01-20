«Хороший старт»: СМИ заявили об особом значении разговора Трампа и Си Цзиньпина

Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и избранного президента США Дональда Трампа, который состоялся 17 января, задал тон отношениям Китая и США, а также зарядил оптимизмом мировую общественность. Как пишут авторы китайской государственной газеты Global Times, контакты на столь раннем этапе президентства Трампа вселяют надежду на улучшение отношений Пекина и Вашингтона.

«В критический момент, когда весь мир наблюдает, как две ведущие страны — Китай и США — будут выстраивать свои отношения в будущем, этот телефонный звонок имел особое значение», — пишут авторы статьи.