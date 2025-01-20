«Торговые войны»: Как доллар отреагирует на политику Трампа, объяснил финансист

Если избранный президент США Дональд Трамп развяжет так называемые торговые войны, то доллар может укрепиться, полагает финансист Александр Лосев. Однако подобная политика может обернуться проблемами для самих американцев, не исключает эксперт.

«Если Трамп развяжет торговые войны, начнёт вводить пошлины, потекут капиталы в США, валюты стран — торговых партнёров Соединённых Штатов будут слабеть, то доллар начнёт укрепляться», — отметил он в беседе с 360.ru.

Однако эти меры, как и само укрепление доллара, будут временными, уверен специалист, иначе американский лидер рискует организовать проблемы для самих США. Кроме того, из-за политики Трампа может ослабнуть китайский юань, в этом случае Пекину станет невыгодно ограничивать торговлю с Россией, что положительно скажется на рубле.