«Торговые войны»: Как доллар отреагирует на политику Трампа, объяснил финансист
Финансист Лосев: Если Трамп развяжет торговые войны, доллар может укрепиться
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker
Если избранный президент США Дональд Трамп развяжет так называемые торговые войны, то доллар может укрепиться, полагает финансист Александр Лосев. Однако подобная политика может обернуться проблемами для самих американцев, не исключает эксперт.
«Если Трамп развяжет торговые войны, начнёт вводить пошлины, потекут капиталы в США, валюты стран — торговых партнёров Соединённых Штатов будут слабеть, то доллар начнёт укрепляться», — отметил он в беседе с 360.ru.
Однако эти меры, как и само укрепление доллара, будут временными, уверен специалист, иначе американский лидер рискует организовать проблемы для самих США. Кроме того, из-за политики Трампа может ослабнуть китайский юань, в этом случае Пекину станет невыгодно ограничивать торговлю с Россией, что положительно скажется на рубле.
«Предложение юаня увеличится, и дисбаланс на валютном рынке, который как раз и толкал котировки рубля в пропасть, изменится. Поэтому нет опасений того, что рубль будет резко слабеть», — заключил финансист.
Ранее Дональд Трамп сделал важное заявление и обвалил курс доллара. Тем временем кража российских активов обрушила доверие к американской валюте в мире. Более того, в ближайшее время ждут укрепления курса рубля.