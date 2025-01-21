В Москве обсудили перспективы российско-европейского бизнес-сотрудничества
Советник президента РФ Антон Кобяков. Обложка © Росконгресс
В Москве прошла встреча советника президента РФ Антона Кобякова и президента итальянской некоммерческой ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико. В ходе беседы обсуждались перспективы развития торгово-экономических отношений стран континента, а также возможности для углубления сотрудничества между российским и европейским бизнесом на крупнейших международных форумах.
Фаллико в рамках встречи выразил надежду, что экономическая дипломатия поспособствует диалогу между предпринимателями из разных государств в целях стабилизации геополитической обстановки в регионе.
«Подчеркну, что встречи широкого круга представителей предпринимательских сообществ для свободного обсуждения наиболее актуальных проблем делового сотрудничества особенно важны в нынешних геополитических условиях», — выразил уверенность итальянец.
Кобяков подтвердил слова собеседника и подчеркнул, что на полях крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий появляется возможность для организации международного бизнес-диалога. А развитие кооперации и поиск совместных решений позволяют сохранить единое экономическое пространство.
«У нашей страны есть много возможностей для представителей европейского бизнеса, разделяющих общие ценности, по широкому кругу направлений деятельности: это и энергетика, и инфраструктура, транспорт, финансы, медицина. Уверен, что совместная работа в рамках форумных треков в текущем году позволит добиться продвижения и реализации новых бизнес-проектов», — отметил советник Владимира Путина.
Ранее в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и иранского лидера Масуда Пезешкиана. По результатам встречи главы государств подписали договор о стратегическом партнёрстве, который в том числе предусматривает запрет на оказание помощи противникам друг друга.