В Москве обсудили перспективы российско-европейского бизнес-сотрудничества

В Москве прошла встреча советника президента РФ Антона Кобякова и президента итальянской некоммерческой ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико. В ходе беседы обсуждались перспективы развития торгово-экономических отношений стран континента, а также возможности для углубления сотрудничества между российским и европейским бизнесом на крупнейших международных форумах.

Фаллико в рамках встречи выразил надежду, что экономическая дипломатия поспособствует диалогу между предпринимателями из разных государств в целях стабилизации геополитической обстановки в регионе.

«Подчеркну, что встречи широкого круга представителей предпринимательских сообществ для свободного обсуждения наиболее актуальных проблем делового сотрудничества особенно важны в нынешних геополитических условиях», — выразил уверенность итальянец.

Кобяков подтвердил слова собеседника и подчеркнул, что на полях крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий появляется возможность для организации международного бизнес-диалога. А развитие кооперации и поиск совместных решений позволяют сохранить единое экономическое пространство.