Смертоносный русский «квартет» сокрушил военные аэродромы и важный для ВСУ объект энергетики
ВС РФ атаковали объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия ВПК Украины
Авиация и ракетные войска России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом доложило Минобороны РФ в сводке о ходе СВО 21 января.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148-ми районах», — отчитались в МО РФ.
Напомним, что 18 января по заводу «Мотор Сич», который находится на подконтрольных Киеву территориях Запорожья, нанесли удары. Предприятие уже подвергалось сильной атаке — 8 января ВС России нанесли удар при помощи ФАБ с модулем управления и коррекции. Это инновационный припас, который может лететь на расстояние до 80 км в зависимости от высоты сброса. После прилёта на территории завода начался пожар.
Life.ru / Kandinsky 3.1