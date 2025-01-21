Смертоносный русский «квартет» сокрушил военные аэродромы и важный для ВСУ объект энергетики

Авиация и ракетные войска России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом доложило Минобороны РФ в сводке о ходе СВО 21 января.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148-ми районах», — отчитались в МО РФ.