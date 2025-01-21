Китай объявил Америку деспотом за внесение Кубы в список спонсоров терроризма
МИД КНР осудил США за внесение Кубы в список государств – спонсоров терроризма
США явили свой облик гегемона и деспота, повторно внеся Кубу в список стран – спонсоров терроризма. Об этом заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь.
«Как отметил президент (Кубы) Диас-Канель, цель возобновления новым правительством США лживой практики внесения Кубы в список стран, поддерживающих терроризм, заключается в том, чтобы продолжить жестокую экономическую войну против Кубы для установления господства над ней», — указал Го Цзякунь.
Он отметил, что такой шаг выставляет США не в лучшем свете, напоминая об односторонних списках и механизмах принуждения, используемых Белым домом. Китайский дипломат считает, что образ «гегемона и деспота» в лице США полностью раскрывается, когда речь заходит о неоднократном использовании списка стран – спонсоров терроризма и введением против Кубы односторонних санкций каждый раз, когда Вашингтон сочтёт это нужным для себя.
Напомним, что 14 января 2025 года экс-президент США Джо Байден исключил Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, но уже спустя несколько дней в должность главы государства официально вступил Дональд Трамп. Он поспешил отменить 78 указов своего предшественника. Политологи считают, что таким образом республиканец стремится полностью уничтожить наследие Байдена.
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