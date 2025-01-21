Китай объявил Америку деспотом за внесение Кубы в список спонсоров терроризма

«Как отметил президент (Кубы) Диас-Канель, цель возобновления новым правительством США лживой практики внесения Кубы в список стран, поддерживающих терроризм, заключается в том, чтобы продолжить жестокую экономическую войну против Кубы для установления господства над ней» , — указал Го Цзякунь.

Он отметил, что такой шаг выставляет США не в лучшем свете, напоминая об односторонних списках и механизмах принуждения, используемых Белым домом. Китайский дипломат считает, что образ «гегемона и деспота» в лице США полностью раскрывается, когда речь заходит о неоднократном использовании списка стран – спонсоров терроризма и введением против Кубы односторонних санкций каждый раз, когда Вашингтон сочтёт это нужным для себя.