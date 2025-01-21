Косачёв: Трамп будет общаться с Киевом в уведомительном порядке

Американский президент осознаёт, что он может лишь уведомлять Киев об уже принятых им лично решениях относительно Украины. Ему не обязательно заранее обговаривать все острые моменты с украинским руководством. Тот же принцип он использует и в общении с европейскими политиками. Такое мнение у себя в телеграм-канале высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачёв

«При всех заявлениях на тему «ничего об Украине без Украины», как раз позиция на 100% зависимого от внешних сил Киева в этом смысле не столь важна. Трамп прекрасно понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке, как он это делает уже и с Европой. Не зря в инаугурационной речи про Украину не было сказано ничего, а лишь про ненужные для Америки войны», — заметил Косачёв.

Сенатор отметил, что при этом без согласия российской стороны прекратить боевые действия не удастся, поэтому «модальности диалога принципиально важны». Косачёв уверен, что Трамп не будет использовать ультиматумы и угрожать новыми санкциями, поскольку администрация экс-президента США Байдена уже сделала всё, что было можно, и «упёрлась в потолок».