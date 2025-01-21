Косачёв: Трамп будет общаться с Киевом в уведомительном порядке
Американский президент осознаёт, что он может лишь уведомлять Киев об уже принятых им лично решениях относительно Украины. Ему не обязательно заранее обговаривать все острые моменты с украинским руководством. Тот же принцип он использует и в общении с европейскими политиками. Такое мнение у себя в телеграм-канале высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачёв
«При всех заявлениях на тему «ничего об Украине без Украины», как раз позиция на 100% зависимого от внешних сил Киева в этом смысле не столь важна. Трамп прекрасно понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке, как он это делает уже и с Европой. Не зря в инаугурационной речи про Украину не было сказано ничего, а лишь про ненужные для Америки войны», — заметил Косачёв.
Сенатор отметил, что при этом без согласия российской стороны прекратить боевые действия не удастся, поэтому «модальности диалога принципиально важны». Косачёв уверен, что Трамп не будет использовать ультиматумы и угрожать новыми санкциями, поскольку администрация экс-президента США Байдена уже сделала всё, что было можно, и «упёрлась в потолок».
«Но Трампу придётся выбирать между разговором либо с позиции силы, либо с позиции здравого смысла, к которому я бы отнёс и интересы самой Америки. Все сейчас внушают новому главе Белого дома, что любые уступки Москве будут означать поражение Запада, самой Америки в качестве «лидера свободного мира», и лично Трампа», — полагает Косачёв.
Ранее официально вступивший в должность президента США Дональд Трамп анонсировал «очень скорую» встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а спустя несколько часов подписал указ, которым приостановил выделение помощи Украине и другим странам на 90 дней. После этого он заявил, что Владимир Зеленский хочет заключить с Россией сделку.
Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO