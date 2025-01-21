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21 января, 12:10

Олег Царёв назвал первые указы Дональда Трампа «элементом шоу»

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Политика в США непременно включает элементы шоу, поэтому пакет резонансных законов, которые в первый же день своего президентства подписал Дональд Трамп, направлен для достижения вау-эффекта. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв.

Подписанные указы заранее готовились его командой, прорабатывались, согласовывались, анонсировались, обсуждались. По словам политика, для Трампа это «не скороспелые бумажки», а плод его избирательной кампании и предвыборных обещаний.

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Во время кампании он выступал и говорил: «Я сделаю это в первый день, я сделаю то в первый день». «Первый же день» – это значит, что он точно не обманет своих избирателей. Первым делом Дональд Трамп приостановил помощь, которая выделяется Соединенными Штатами неправительственным организациям якобы для развития демократии. Это 1% от ВВП, чудовищные суммы. Начиная с Кеннеди, все эти средства были собраны в один фонд — USAID. Эти деньги используются для поддержки своей агентуры в других странах. Однако эта агентура не шпионская, а состоит из журналистов, лояльных чиновников, писателей. Как правило, всю эту деятельность контролирует Сорос,

экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв

По мнению политика, это станет ударом по Украине, где сформирована целая армия «соросят». Это касается фракции «Голос» и олигарха Виктора Пинчука, который в прошлом году возглавил список богатейших людей Украины.

Первые указы Трампа. Кого оставили без помощи США, что будет с мигрантами, какого пола будут американцы
Первые указы Трампа. Кого оставили без помощи США, что будет с мигрантами, какого пола будут американцы

Напомним, что Байден напоследок выбрал 19 человек для вручения одно из высших наград США — президентской медали Свободы. Среди награждённых музыкант Боно, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, модельер Ральф Лорен, футболист Лионель Месси и тот самый миллиардер Джордж Сорос. А вот республиканцы Сороса не жалуют. Так, Илон Маск издевательски отреагировал на его награждение мемом с Палпатином.

Ольга Годуненко
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