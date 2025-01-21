Олег Царёв назвал первые указы Дональда Трампа «элементом шоу»

Во время кампании он выступал и говорил: «Я сделаю это в первый день, я сделаю то в первый день». «Первый же день» – это значит, что он точно не обманет своих избирателей. Первым делом Дональд Трамп приостановил помощь, которая выделяется Соединенными Штатами неправительственным организациям якобы для развития демократии. Это 1% от ВВП, чудовищные суммы. Начиная с Кеннеди, все эти средства были собраны в один фонд — USAID. Эти деньги используются для поддержки своей агентуры в других странах. Однако эта агентура не шпионская, а состоит из журналистов, лояльных чиновников, писателей. Как правило, всю эту деятельность контролирует Сорос,