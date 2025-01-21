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21 января, 14:11

Стало известно, кто возьмёт опеку над дочерью Добровольской

Адвокат Жорин: Попечительство над дочерью Добровольской должен взять отец

Актриса Евгения Добровольская скончалась из-за онкологического заболевания, оставив свою 15-летнюю дочь Анастасию без материнской поддержки. Сейчас стоит вопрос о том, с кем будет жить несовершеннолетняя девочка. Адвокат Сергей Жорин считает, что право опеки перейдёт отцу девочки — кинооператору Дмитрию Мананникову.

«В случае смерти матери отец должен взять попечительство над ребёнком, юридически никаких действий совершать не нужно. Просто ребёнок теперь будет жить с другим родителем», — цитирует адвоката NEWS.ru.

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У Анастасии Добровольской также есть старший брат. 38-летний Степан приехал на похороны матери из Лондона вместе с женой и вёл себя на церемонии прощания очень отстранённо. Напомним, Евгения Добровольская умерла 10 января, на протяжении последнего года жизни она боролась с онкологическим заболеванием.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dobrovolskaya_evgenia

Полина Никифорова
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