Стало известно, кто возьмёт опеку над дочерью Добровольской

Актриса Евгения Добровольская скончалась из-за онкологического заболевания, оставив свою 15-летнюю дочь Анастасию без материнской поддержки. Сейчас стоит вопрос о том, с кем будет жить несовершеннолетняя девочка. Адвокат Сергей Жорин считает, что право опеки перейдёт отцу девочки — кинооператору Дмитрию Мананникову.