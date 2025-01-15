Старший сын Добровольской на её похоронах вёл себя холодно и отстранённо
Старший сын Добровольской прилетел на её похороны из Лондона вместе с женой
Старший сын российской актрисы Евгении Добровольской, 38-летний Степан, приехал на похороны матери, чтобы проститься, но на церемонии прощания вёл себя холодно. Мужчина прилетел из Лондона вместе с супругой Барбарой и трёхлетним сыном, уточняет StarHit.
Издание отметило, что Степан Добровольский сидел на панихиде отдельно от прочих родственников усопшей актрисы — Яны Бойко, Николая Ефремова и 15-летней сестры Анастасии: все они заняли места в первом ряду. Кроме того, во время сопровождения гроба сын артистки тоже шёл отдельно от остальных родственников. StarHit предполагает, что Степан хотел привлекать к себе как можно меньше внимания.
Напомним, Евгения Добровольская умерла 10 января, на протяжении последнего года жизни она боролась с онкологическим заболеванием. С актрисой простились 14 января в МХТ имени Чехова, там присутствовали её родные, близкие и коллеги. Похоронили артистку позже в тот же день на Троекуровском кладбище рядом с другими известными деятелями российской эстрады — Валентином Юдашкиным, Борисом Моисеевым, Анастасией Заворотнюк, Ириной Мирошниченко и другими. Отметим, что актёр Ярослав Бойко, от которого у Добровольской в 2002 году родился сын Ян, похороны своим присутствием не почтил.
ТАСС / Сергей Булкин