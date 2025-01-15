Старший сын Добровольской на её похоронах вёл себя холодно и отстранённо

Старший сын российской актрисы Евгении Добровольской, 38-летний Степан, приехал на похороны матери, чтобы проститься, но на церемонии прощания вёл себя холодно. Мужчина прилетел из Лондона вместе с супругой Барбарой и трёхлетним сыном, уточняет StarHit.

Издание отметило, что Степан Добровольский сидел на панихиде отдельно от прочих родственников усопшей актрисы — Яны Бойко, Николая Ефремова и 15-летней сестры Анастасии: все они заняли места в первом ряду. Кроме того, во время сопровождения гроба сын артистки тоже шёл отдельно от остальных родственников. StarHit предполагает, что Степан хотел привлекать к себе как можно меньше внимания.