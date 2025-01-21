Медведев рассказал о «главном комментарии» Путина и Си Цзиньпина к инаугурации Трампа

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал лучшим доказательством многополярности мира общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшееся сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.

«Очевидно, что главным комментарием довольно забавной инаугурации президента США стал диалог глав России и Китая, проведённый после вчерашнего события. Он стал лучшим доказательством многополярности современного мира и стратегического партнёрства наших стран», — говорится в тексте.