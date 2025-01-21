Медведев рассказал о «главном комментарии» Путина и Си Цзиньпина к инаугурации Трампа
Медведев счёл беседу Путина и Си Цзиньпина «комментарием» к инаугурации Трампа
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал лучшим доказательством многополярности мира общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшееся сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.
«Очевидно, что главным комментарием довольно забавной инаугурации президента США стал диалог глав России и Китая, проведённый после вчерашнего события. Он стал лучшим доказательством многополярности современного мира и стратегического партнёрства наших стран», — говорится в тексте.
Медведев резюмировал, что современный мир заинтересован вовсе не в «золотом веке Америки, о чём театрально вчера заявил Дональд Трамп», а в развитии всех стран без их привязки к Вашингтону.
Напомним, президент России Владимир Путин провёл видеовстречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер назвал доброй традицией переговоры с главой КНР в начале года. Общение политиков длилось полтора часа и, по утверждению пресс-службы Кремля, не было связано с инаугурацией нового президента США Дональда Трампа. Во время беседы Путин пригласил китайского коллегу на празднование Победы в Великой Отечественной войне в этом году.
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