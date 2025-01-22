«Мне некуда больше бежать!»: Комик Незлобин в ужасе от отмены гей*-браков в США
«Сорок сороков» просит проверить Незлобина, вступившегося за ЛГБТ* перед Трампом
Александр Незлобин. Обложка © Кино-театр.ру
Российский стендап-комик Александр Незлобин, проживающий в США, на своём концерте затронул тему гей*-браков, попросив президента страны Дональда Трампа не отменять их и не разрушать тем самым его «другую страну». Теперь артисту грозит штраф в его «первой стране». Об этом сообщает SHOT.
Незлобин* про гей*-браки. Видео © Telegram / SHOT
Незлоб в день инаугурации Трампа поделился видеозаписью со своего концерта, в котором со сцены обратился к американскому правительству с просьбой не отменять гей*-браки, поскольку это якобы разрушает США. По словам комика, если это произойдёт, то ему станет «некуда бежать».
В России сразу же нашлись те, кто возмутился словами стендапера, поэтому общественники из движения «Сорок сороков» оперативно отправили в МВД и прокуратуру письмо с просьбой проверить шутки Незлобина* на пропаганду ЛГБТ*. Если комика признают виновным, то ему будет грозить штраф размером до 100 тысяч рублей.
Напомним, что Незлобин уехал в США, в феврале 2022 года сразу после начала спецоперации. В Америке ему жилось непросто, из-за чего пришлось продавать свою недвижимость в РФ. После этого дела у него пошли в гору, но тут возник Трамп со своим желанием уничтожить наследие демократов. Американский президент заявил, что отныне его страна признаёт существование лишь двух полов — мужского и женского. В Госдуме считают, что такая резкая смена уклада может породить протесты в США, поскольку несогласных с этим решением там немало. Возможно, вскоре увидим среди протестующих и самого Незлобина.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.