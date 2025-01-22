«Мне некуда больше бежать!»: Комик Незлобин в ужасе от отмены гей*-браков в США

Российский стендап-комик Александр Незлобин, проживающий в США, на своём концерте затронул тему гей*-браков, попросив президента страны Дональда Трампа не отменять их и не разрушать тем самым его «другую страну». Теперь артисту грозит штраф в его «первой стране». Об этом сообщает SHOT.

Незлобин* про гей*-браки. Видео © Telegram / SHOT

Незлоб в день инаугурации Трампа поделился видеозаписью со своего концерта, в котором со сцены обратился к американскому правительству с просьбой не отменять гей*-браки, поскольку это якобы разрушает США. По словам комика, если это произойдёт, то ему станет «некуда бежать».

В России сразу же нашлись те, кто возмутился словами стендапера, поэтому общественники из движения «Сорок сороков» оперативно отправили в МВД и прокуратуру письмо с просьбой проверить шутки Незлобина* на пропаганду ЛГБТ*. Если комика признают виновным, то ему будет грозить штраф размером до 100 тысяч рублей.