Тимченко из Совфеда опроверг сообщения о лишении Голубева неприкосновенности

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил нашим коллегам из РИА «Новости», что к нему не поступало представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности сенатора от Ростовской области Василия Голубева, о чём 22 января сообщили региональные СМИ.