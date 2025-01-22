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Регион
22 января, 10:19

Тимченко из Совфеда опроверг сообщения о лишении Голубева неприкосновенности

Василий Голубев. Фото © Пресс-служба Совета Федерации

Василий Голубев. Фото © Пресс-служба Совета Федерации

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил нашим коллегам из РИА «Новости», что к нему не поступало представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности сенатора от Ростовской области Василия Голубева, о чём 22 января сообщили региональные СМИ.

Так, издание 161.ru утверждает, что Генпрокуратура направила в Совет Федерации запрос на снятие неприкосновенности с Голубева для проведения следственных действий. Расследование связано с закупками, включая проект Западная хорда Минтранса Ростовской области, где Голубев ранее занимал пост губернатора.

«В адрес комитета таких документов не поступало», — сказал Тимченко.

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Василий Голубев ушёл с поста ростовского губернатора 4 ноября 2024 года. Сначала он стал депутатом в Законодательном собрании Ростовской области, а затем перешёл в Совфед, где заменил Ирину Рукавишникову, занимавшую должность первого заместителя председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. В конце ноября 2024 года Голубев был назначен членом комитета Совета Федерации России по делам Севера.

Марина Фещенко
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