В Британии предрекли Украине катастрофу в погоне за тактическим превосходством над Россией
Unherd: Украина не сможет получить тактическое превосходство над Армией России
Украинская армия никогда не сможет подвинуть Россию и выйти на первое место по тактическому превосходству, обогнав Москву. Об этом сообщает британский портал Unherd, обратив внимание на желание Киева отложить мирные переговоры до тех пор, пока ВСУ не достигнут преимущества в конфликте.
«Однако есть проблема в затягивании переговоров до этих пор — этого может просто никогда не произойти», — предупреждает журналистка Бетани Эллиотт.
Москва, в условиях продвижения ВС РФ и неопределённости относительно дальнейшей поддержки Украины при новом президенте США Дональде Трампе, будет продолжать укреплять свои позиции. Киеву следует только ускорить начало мирного диалога. При этом затягивание переговоров, пока Незалежная не добьётся успеха, может ещё больше усилить позиции президента РФ Владимира Путина, сказано в статье.
Ранее глава киевского режима заявлял, что Украина пытается урегулировать конфликт исключительно дипломатическим путём. Он уверен, что данная стратегия сможет привести к завершению СВО. При этом Незалежная продолжает добиваться гарантий безопасности. Тем временем Трамп приказал своей команде завершить конфликт за 100 дней. В ответ в Госдуме раскрыли, как президент США может доказать стремление заключить мир. А в Совете Федерации рассказали, что не так с этими «100 днями».
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