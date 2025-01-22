Украинская армия никогда не сможет подвинуть Россию и выйти на первое место по тактическому превосходству, обогнав Москву. Об этом сообщает британский портал Unherd, обратив внимание на желание Киева отложить мирные переговоры до тех пор, пока ВСУ не достигнут преимущества в конфликте.

«Однако есть проблема в затягивании переговоров до этих пор — этого может просто никогда не произойти», — предупреждает журналистка Бетани Эллиотт.