Запрет негосударственных флагов, в том числе флага ЛГБТ*, на фасадах посольств и представительств США ставит Европу в неловкое положение, поскольку европейские загранучреждения всё ещё с радостно демонстрируют такую символику. Об этом у себя в телеграм-канале порассуждала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Теперь под этими знамёнами остаются только посольства стран Евросоюза, которых (меняю нужный глагол на приличный) в очередной раз после употребления оставили один на один с созданными для них проблемами», — написала дипломат.

Захарова подчеркнула, что при 46-м президенте США Байдене США оперативно пичкали санкциями любую страну, которой не нравилось, когда американские посольства пропагандировали свои ценности на чужой территории.