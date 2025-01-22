Захарова сочла подножкой Европе запрет Госдепа на флаги ЛГБТ*
Захарова: США поставили ЕС в неудобное положение, запретив флаги ЛГБТ*
Запрет негосударственных флагов, в том числе флага ЛГБТ*, на фасадах посольств и представительств США ставит Европу в неловкое положение, поскольку европейские загранучреждения всё ещё с радостно демонстрируют такую символику. Об этом у себя в телеграм-канале порассуждала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Теперь под этими знамёнами остаются только посольства стран Евросоюза, которых (меняю нужный глагол на приличный) в очередной раз после употребления оставили один на один с созданными для них проблемами», — написала дипломат.
Захарова подчеркнула, что при 46-м президенте США Байдене США оперативно пичкали санкциями любую страну, которой не нравилось, когда американские посольства пропагандировали свои ценности на чужой территории.
Президент США Дональд Трамп пулей влетел в Овальный кабинет, чтобы по-быстрому отменить около почти 80 указов своего предшественника. Он стремится разрушить всё наследие демократов, одним из столпов которого как раз является пропаганда ЛГБТ*. Республиканец в первый же день своего срока заявил, что при нём Америка будет признавать лишь два пола — мужской и женский. Однако предыдущая администрация успела набрать целую армию американцев, которые готовы сражаться за те самые «либеральные ценности». Из-за этого в Госдуме полагают, что такой ход Трампа может спровоцировать народный бунт.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.
Telegram / Мария Захарова