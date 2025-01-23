В доме экс-замминиста обороны Иванова нашли 30 единиц огнестрельного оружия

В ходе обыска в доме экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова следственными органами изъято свыше 30 единиц оружия. Об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов. Сейчас Иванова подозревают в крупной взятке, растратах и выводе свыше 4 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».

«В жилых помещениях, которые принадлежали обвиняемому, обнаружили более 30 единиц оружия, включающего охотничьи и наградные образцы. Все они переданы для баллистической экспертизы», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее следствие ужесточило обвинение против бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова. Также увеличили сумму предполагаемого ущерба, нанесённого государственному бюджету его действиями.